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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны даты начала и окончания сезона ФНЛ-2020/21

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Следующий сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ)-2020/21 стартует 4 июля и завершится 22 мая, сообщается в официальном аккаунте лиги в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Календарный план на сезон 2020−2021 годов был одобрен на заседании общего собрания ФНЛ. Зимний перерыв начнется после 25-го тура — 28 ноября. Возобновится турнир 7 марта.

Первый дивизион
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