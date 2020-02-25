Стали известны даты начала и окончания сезона ФНЛ-2020/21
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Следующий сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ)-2020/21 стартует 4 июля и завершится 22 мая, сообщается в официальном аккаунте лиги в Twitter.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Следующий сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ)-2020/21 стартует 4 июля и завершится 22 мая, сообщается в официальном аккаунте лиги в Twitter.
Календарный план на сезон 2020−2021 годов был одобрен на заседании общего собрания ФНЛ. Зимний перерыв начнется после 25-го тура — 28 ноября. Возобновится турнир 7 марта.