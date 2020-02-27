Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс
Хетафе
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Селтик
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арсенал
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Брюгге
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Лудогорец
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика
Шахтер Д
11
Футбол. Еврокубки
доп. время
Истанбул Башакшехир
Спортинг
31
Футбол. Еврокубки
20:55
Эспаньол
Вулверхэмптон Уондерерс
32
Футбол. Еврокубки
20:55
Порту
Байер
13
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
АПОЭЛ
10
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
АЗ
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Мальме
Вольфсбург
03
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Рома
11
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-футболиста и тренера «Мордовии» Мухаметшина подозревают в организации игорного бизнеса

Бывший форвард и тренер «Мордовии» Руслан Мухаметшин находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы полагают, что он участвовал в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает «Столица С».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В феврале полиция закрыла шесть подпольных игровых клубов, которые действовали в Саранске два года. В ходе спецоперации было задержано 30 подозреваемых и изъято три миллиона рублей. В отношении восьми граждан возбудили три уголовных дела.

По информации издания, договор на аренду некоторых помещений, где располагались клубы, заключал Мухаметшин. В его квартире провели обыск и изъяли средства связи.

Мухаметшин выступал за «Мордовию» с 2009 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й. После завершения карьеры Руслан вошёл в тренерский штаб саранского клуба. В начале этого года бывший нападающий отказался лететь на зимнее сборы «Мордовии» из-за задержек по зарплате.

Мордовия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Латыпов и Халили спасли Россию от провала в смешанной эстафете
Логинов и Касперович требуют компенсацию у обидчицы из IBU
Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 финала турнира ATP в Дубае
УЕФА выбрал лучшие голы первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Роскошная и откровенная: Бетина Попова завершила карьеру (фото)
ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь