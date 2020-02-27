Экс-футболиста и тренера «Мордовии» Мухаметшина подозревают в организации игорного бизнеса

Источник: РИА "Новости"

В феврале полиция закрыла шесть подпольных игровых клубов, которые действовали в Саранске два года. В ходе спецоперации было задержано 30 подозреваемых и изъято три миллиона рублей. В отношении восьми граждан возбудили три уголовных дела.

По информации издания, договор на аренду некоторых помещений, где располагались клубы, заключал Мухаметшин. В его квартире провели обыск и изъяли средства связи.