ФК «Мордовия» подписал договор о проведении матчей на «Мордовия-Арене» до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

В первой части сезона матчи на «Мордовия-Арене», которая в конце 2019 года была передана в собственность Республики Мордовия, проводил выступающий в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) «Тамбов», а «Мордовия» принимала соперников на стадионе «Старт». С 1 января управляющей компанией стало государственное автономное учреждение «Республиканский спортивно-тренировочный центр “Старт”» вместо компании «Спорт-Ин», которая в судебном порядке решала вопрос с долгом «Мордовии» по оплате аренды стадиона.

«Договор у нас подписан, первый матч (против “СКА-Хабаровска”, который пройдет 9 марта в рамках 26-го тура ФНЛ — прим. ТАСС) проведем на “Мордовия-Арене”. Дальше мы уже будем решать, где проводить следующие игры, тут будет уже наш выбор, у нас в распоряжении два стадиона. Все будет зависеть от качества газона или других форс-мажорных обстоятельств», — сказал Левин.

Также собеседник ТАСС сообщил, что клуб ФНЛ «Нефтехимик» из Нижнекамска также планирует проводить матчи на «Мордовия-Арене» до конца текущего сезона. Стадион был построен в апреле 2018 года к чемпионату мира и принял четыре матча группового этапа турнира.