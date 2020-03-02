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16:44 (мск), источник: ТАСС

ФК «Мордовия» подписал договор о проведении матчей на «Мордовия-Арене» до конца сезона

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Саранский футбольный клуб «Мордовия» договорился о проведении домашних матчей второй половины сезона-2019/20 первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на построенной к чемпионату мира 2018 года «Мордовия-Арене». Об этом ТАСС сообщил директор клуба Николай Левин.

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Источник: РИА "Новости"

В первой части сезона матчи на «Мордовия-Арене», которая в конце 2019 года была передана в собственность Республики Мордовия, проводил выступающий в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) «Тамбов», а «Мордовия» принимала соперников на стадионе «Старт». С 1 января управляющей компанией стало государственное автономное учреждение «Республиканский спортивно-тренировочный центр “Старт”» вместо компании «Спорт-Ин», которая в судебном порядке решала вопрос с долгом «Мордовии» по оплате аренды стадиона.

«Договор у нас подписан, первый матч (против “СКА-Хабаровска”, который пройдет 9 марта в рамках 26-го тура ФНЛ — прим. ТАСС) проведем на “Мордовия-Арене”. Дальше мы уже будем решать, где проводить следующие игры, тут будет уже наш выбор, у нас в распоряжении два стадиона. Все будет зависеть от качества газона или других форс-мажорных обстоятельств», — сказал Левин.

Также собеседник ТАСС сообщил, что клуб ФНЛ «Нефтехимик» из Нижнекамска также планирует проводить матчи на «Мордовия-Арене» до конца текущего сезона. Стадион был построен в апреле 2018 года к чемпионату мира и принял четыре матча группового этапа турнира.

После 25 туров «Мордовия» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков. Отставание от 15-й позиции, которая позволит сохранить команде прописку во втором по силе дивизионе чемпионата России, составляет семь очков.

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