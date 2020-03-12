На матчи ФНЛ в Москве будут пускать не более 5 тысяч человек

Источник: Спорт РИА Новости

«На матч могут быть допущены не более 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный срок в рамках ФНЛ в Москве должны пройти матчи: «Чертаново» — «Мордовия» (15 марта), «Торпедо» — «Ротор» (29 марта), «Спартак-2» — «Химки» (29 марта), «Чертаново» — «Нижний Новгород» (29 марта), «Чертаново» — «Армавир» (8 апреля) и «Спартак-2» — «Томь» (8 апреля).

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.