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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На матчи ФНЛ в Москве будут пускать не более 5 тысяч человек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Футбольная национальная лига (ФНЛ) на своем сайте сообщила, что матчи первенства в Москве до 10 апреля будут проводиться с определенными ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях в связи с указом мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

«На матч могут быть допущены не более 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный срок в рамках ФНЛ в Москве должны пройти матчи: «Чертаново» — «Мордовия» (15 марта), «Торпедо» — «Ротор» (29 марта), «Спартак-2» — «Химки» (29 марта), «Чертаново» — «Нижний Новгород» (29 марта), «Чертаново» — «Армавир» (8 апреля) и «Спартак-2» — «Томь» (8 апреля).

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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