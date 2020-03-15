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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» победил «Шинник» в матче ФНЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» обыграли ярославский «Шинник» в матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Камиль Муллин.

«Ротор» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» с 43 баллами располагается на шестой строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче московское «Чертаново» на своем поле разгромило саранскую «Мордовию» — 3:0. Голы забили Максим Витюгов (4, с пенальти), Александр Канищев (11) и Роман Ежов (46).

Все матчи 27-го тура ФНЛ посвящены памяти капитана московского «Спартака» и сборной СССР 1950−60-х годов Игоря Нетто.

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0:1
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первый дивизион, Тур 2715.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 1000 зрителей
Главные тренеры
Александр ПобегаловАлександр Хацкевич
Голы
Камиль Муллин56′
Составы команд
16Дмитрий Яшин
1Юрий Нестеренко
17Николай Покидышев
5Антон Пискунов
94Федор Первушин
28Азат Байрыев
42′
5Вячеслав Зинков
29Виталий Денисов
8Олег Кожемякин
90Александр Довбня
13Никита Дроздов
31Денис Ткачук
65′
15Дмитрий Самойлов
90+1′
13Сергей I Макаров
20Александр Эктов
8Олег Алейник
46′
9Эльдар Низамутдинов
17Евгений Песегов
2Константин Щербаков
84′88′
22Мухаммад Султонов
46′
3Валерий Цховребов
44Сергей Серченков
11Тимур Пухов
61′65′
72Камиль Муллин
90′
99Никита Мацхарашвили
24Данил Полубояринов
89Артем Галаджан
81′
99Николай Кузнецов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
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  • Двойная замена
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  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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