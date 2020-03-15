«Ротор» победил «Шинник» в матче ФНЛ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» обыграли ярославский «Шинник» в матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» обыграли ярославский «Шинник» в матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Камиль Муллин.
«Ротор» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» с 43 баллами располагается на шестой строчке.
В другом матче московское «Чертаново» на своем поле разгромило саранскую «Мордовию» — 3:0. Голы забили Максим Витюгов (4, с пенальти), Александр Канищев (11) и Роман Ежов (46).
Все матчи 27-го тура ФНЛ посвящены памяти капитана московского «Спартака» и сборной СССР 1950−60-х годов Игоря Нетто.
|Александр Побегалов
|Александр Хацкевич
|Камиль Муллин
|56′
|16
|Дмитрий Яшин
|1
|Юрий Нестеренко
|17
|Николай Покидышев
|5
|Антон Пискунов
|94
|Федор Первушин
|28
|Азат Байрыев
42′
|5
|Вячеслав Зинков
|29
|Виталий Денисов
|8
|Олег Кожемякин
|90
|Александр Довбня
|13
|Никита Дроздов
|31
|Денис Ткачук
65′
|15
|Дмитрий Самойлов
90+1′
|13
|Сергей I Макаров
|20
|Александр Эктов
|8
|Олег Алейник
46′
|9
|Эльдар Низамутдинов
|17
|Евгений Песегов
|2
|Константин Щербаков
84′88′
|22
|Мухаммад Султонов
46′
|3
|Валерий Цховребов
|44
|Сергей Серченков
|11
|Тимур Пухов
61′65′
|72
|Камиль Муллин
90′
|99
|Никита Мацхарашвили
|24
|Данил Полубояринов
|89
|Артем Галаджан
81′
|99
|Николай Кузнецов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)