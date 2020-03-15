«Ротор» победил «Шинник» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Камиль Муллин.

«Ротор» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» с 43 баллами располагается на шестой строчке.

В другом матче московское «Чертаново» на своем поле разгромило саранскую «Мордовию» — 3:0. Голы забили Максим Витюгов (4, с пенальти), Александр Канищев (11) и Роман Ежов (46).