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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чайка» и «Авангард» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Чайка» из Песчанокопского и курский «Авангард» сыграли вничью в матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в Песчанокопском, завершилась со счетом 1:1. Владислав Кулик вывел хозяев вперед на 25-й минуте, Александр Агеев сравнял счет на 37-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чайка» (38 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (29) располагается на 13-й строчке.

Все матчи 27-го тура ФНЛ посвящены памяти капитана московского «Спартака» и сборной СССР 1950−60-х годов Игоря Нетто.

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Чайка
1:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
Футбол, Первый дивизион, Тур 2715.03.2020, 15:00 (МСК UTC+3)им. И.П. Чайки, 975 зрителей
Главные тренеры
Магомед АдиевИгорь Беляев
Голы
Владислав Кулик25′
Александр Агеев37′
Составы команд
16Максим Киселев
95Владислав Терешкин
5Артем Вяткин
22Александр Войнов
41′
34Денис Тумасян
40Никита Тимошин
8Дмитрий Карташов
71Наяир Тикнизян
86′
52Игорь Леонтьев
7Хачим Машуков
19Максим Машнев
14Константин Ковалев
50Никита Чистяков
72′
20Сергей Бреев
91Лео Гогличидзе
27Олег Калугин
55Владислав Кулик
77′
86Григорий Чиркин
22Сергей Шаров
10Максим Тарасов
83′
87Игорь Безденежных
72′
87Сергей Ярыгин
36Андрей Текучев
76Александр Агеев
90′
9Александр Подбельцев
57′
24Илья Бобрышов
6Владимир Камеш
81′
13Александр Коротаев
77′
7Александр Хохлачев
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Фролов(Россия, Москва)
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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