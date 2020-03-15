«Чайка» и «Авангард» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Чайка» из Песчанокопского и курский «Авангард» сыграли вничью в матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Чайка» из Песчанокопского и курский «Авангард» сыграли вничью в матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Песчанокопском, завершилась со счетом 1:1. Владислав Кулик вывел хозяев вперед на 25-й минуте, Александр Агеев сравнял счет на 37-й.
«Чайка» (38 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (29) располагается на 13-й строчке.
Все матчи 27-го тура ФНЛ посвящены памяти капитана московского «Спартака» и сборной СССР 1950−60-х годов Игоря Нетто.
|Магомед Адиев
|Игорь Беляев
|Владислав Кулик
|25′
|Александр Агеев
|37′
|16
|Максим Киселев
|95
|Владислав Терешкин
|5
|Артем Вяткин
|22
|Александр Войнов
41′
|34
|Денис Тумасян
|40
|Никита Тимошин
|8
|Дмитрий Карташов
|71
|Наяир Тикнизян
86′
|52
|Игорь Леонтьев
|7
|Хачим Машуков
|19
|Максим Машнев
|14
|Константин Ковалев
|50
|Никита Чистяков
72′
|20
|Сергей Бреев
|91
|Лео Гогличидзе
|27
|Олег Калугин
|55
|Владислав Кулик
77′
|86
|Григорий Чиркин
|22
|Сергей Шаров
|10
|Максим Тарасов
83′
|87
|Игорь Безденежных
72′
|87
|Сергей Ярыгин
|36
|Андрей Текучев
|76
|Александр Агеев
90′
|9
|Александр Подбельцев
57′
|24
|Илья Бобрышов
|6
|Владимир Камеш
81′
|13
|Александр Коротаев
77′
|7
|Александр Хохлачев
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Фролов(Россия, Москва)