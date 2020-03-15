«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» и продлило серию без побед в ФНЛ до шести игр

«Торпедо» не может выиграть на протяжении шести матчей в чемпионате, команда Сергея Игнашевича трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Последний раз команда побеждала 3 ноября дома в матче против клуба «СКА-Хабаровск» (2:1). 5 марта «Торпедо» на выезде разгромно уступило «Химкам» (1:5) в матче четвертьфинала Олимп — Кубка России. «Текстильщик» не может выиграть в пяти матчах кряду (две ничьи, три поражения).
В турнирной таблице «Торпедо» с 53 очками в 27 матчах идет четвертым. «Текстильщик» с 18 поражениями находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку. В активе команды 19 очков в 27 матчах.
В следующем туре у «Торпедо» запланирован гостевой матч против красноярского «Енисея», у «Текстильщика» — домашняя игра против «Чайки» (Ростовская область). Оба матча намечены на 22 марта.
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