«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» и продлило серию без побед в ФНЛ до шести игр

«Торпедо» не может выиграть на протяжении шести матчей в чемпионате, команда Сергея Игнашевича трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Последний раз команда побеждала 3 ноября дома в матче против клуба «СКА-Хабаровск» (2:1). 5 марта «Торпедо» на выезде разгромно уступило «Химкам» (1:5) в матче четвертьфинала Олимп — Кубка России. «Текстильщик» не может выиграть в пяти матчах кряду (две ничьи, три поражения).