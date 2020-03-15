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19:40 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» и продлило серию без побед в ФНЛ до шести игр

ТАСС, 15 марта. Столичное «Торпедо» сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком» со счетом 0:0 в гостевом матче 27-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Иваново на стадионе «Текстильщик».

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Источник: РИА "Новости"

«Торпедо» не может выиграть на протяжении шести матчей в чемпионате, команда Сергея Игнашевича трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Последний раз команда побеждала 3 ноября дома в матче против клуба «СКА-Хабаровск» (2:1). 5 марта «Торпедо» на выезде разгромно уступило «Химкам» (1:5) в матче четвертьфинала Олимп — Кубка России. «Текстильщик» не может выиграть в пяти матчах кряду (две ничьи, три поражения).

В турнирной таблице «Торпедо» с 53 очками в 27 матчах идет четвертым. «Текстильщик» с 18 поражениями находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку. В активе команды 19 очков в 27 матчах.

В следующем туре у «Торпедо» запланирован гостевой матч против красноярского «Енисея», у «Текстильщика» — домашняя игра против «Чайки» (Ростовская область). Оба матча намечены на 22 марта.

Результаты других встреч дня:

  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химки» — 2:2;
  • «Чертаново» (Москва) — «Мордовия» (Саранск) — 3:0;
  • «Шинник» (Ярославль) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1;
  • «Чайка» — «Авангард» (Курск) — 1:1;
  • «Балтика» (Калининград) — «Армавир» — 2:0;
  • «Факел» (Воронеж) — «Луч» (Владивосток) — 1:0.
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Первый тайм: 0:0
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 2715.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Текстильщик, 1762 зрителя
Главные тренеры
Сергей ПавловСергей Игнашевич
Составы команд
1Алексей Смирнов
51Виталий Ботнарь
17Денис Фомин
2Валерий Кичин
60′
55Юрий Морозов
6Сергей Шустиков
88Сергей Обивалин
16Максим Шоркин
84′
7Алексей Горюшкин
9Владислав Адаев
8Александр Солодков
52Равиль Нетфуллин
10Владислав Сысуев
76′
79Александр Руденко
14Хызыр Аппаев
7Александр Рязанцев
70′
4Максим Батов
73′
24Андрей Лях
90+1′
25Илья Юрченко
28Руслан Магаль
80′
11Максим Сидоров
80′
44Артем Самсонов
12Александр Радченко
72Астемир Гордюшенко
46′
22Евгений Маричев
78′
20Артур Галоян
13Александр Щаницин
33Иван Сергеев
62′
10Игорь Лебеденко
90+2′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЯн Бобровский(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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