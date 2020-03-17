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17:45 (мск), источник: Волгоградская правда

В Волгограде матч «Ротора» могут отменить из-за коронавируса

Футбольный матч, который должен состояться 22 марта на «Волгоград Арене», может быть перенесен на другую дату в целях предупреждения и профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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Источник: Волгоградская правда

16 марта в Волгоградской области был введен режим повышенной готовности.

По словам вице-губернатора Волгоградской области Владимира Попкова, мероприятия с участием большого количества людей рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок.

Решение о статусе предстоящего матча «Ротора» должен принять РФС. Встреча с московским «Спартаком-2» может быть перенесена, или команды сыграют при пустых трибунах.

Отметим, 14 марта сообщалось, что приостановлена продажа билетов на матч «Ротора» и «Спартака-2» в рамках 28-го тура Олимп-первенства России среди команд клубов ФНЛ.

Как стало известно позже, все футбольные чемпионаты и первенства отменяются до 10 апреля.

Роспотребнадзор из-за распространения коронавируса советует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

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