В Волгограде матч «Ротора» могут отменить из-за коронавируса
Футбольный матч, который должен состояться 22 марта на «Волгоград Арене», может быть перенесен на другую дату в целях предупреждения и профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Футбольный матч, который должен состояться 22 марта на «Волгоград Арене», может быть перенесен на другую дату в целях предупреждения и профилактики распространения коронавирусной инфекции.
16 марта в Волгоградской области был введен режим повышенной готовности.
По словам
Решение о статусе предстоящего матча «Ротора» должен принять РФС. Встреча с московским «Спартаком-2» может быть перенесена, или команды сыграют при пустых трибунах.
Отметим, 14 марта сообщалось, что приостановлена продажа билетов на матч «Ротора» и «Спартака-2» в рамках 28-го тура
Как стало известно позже, все футбольные чемпионаты и первенства отменяются до 10 апреля.
Роспотребнадзор