В Волгограде матч «Ротора» могут отменить из-за коронавируса

Источник: Волгоградская правда

16 марта в Волгоградской области был введен режим повышенной готовности.

По словам вице-губернатора Волгоградской области Владимира Попкова, мероприятия с участием большого количества людей рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок.

Решение о статусе предстоящего матча «Ротора» должен принять РФС. Встреча с московским «Спартаком-2» может быть перенесена, или команды сыграют при пустых трибунах.

Отметим, 14 марта сообщалось, что приостановлена продажа билетов на матч «Ротора» и «Спартака-2» в рамках 28-го тура Олимп-первенства России среди команд клубов ФНЛ.

Как стало известно позже, все футбольные чемпионаты и первенства отменяются до 10 апреля.