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13:28 (мск), источник: Клопс.ru

В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов

Средний доход в клубе составляет 200 тысяч рублей.

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Ведущие игроки футбольного клуба «Балтика» получают зарплаты в 350 тысяч рублей в месяц. Об этом в проекте «Подкаст Балтийцы» рассказал генеральный директор ФК Тажутдин Качукаев.

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Руководитель отметил, что такой доход имеют «пять-шесть спортсменов». Средняя зарплата в клубе — 200 тысяч рублей.

«Мы в лиге (ФНЛ — прим. ред.) шестое-восьмое место занимаем по уровню зарплат», — пояснил Качукаев.

Несколько лет назад ведущие игроки имели доход около миллиона рублей в месяц, ещё несколько футболистов получали по 600 тысяч.

«Предыдущий менеджер хотел побеждать любой ценой, привлекали классных ребят: это Владимир Дядюн, Евгений Помазан», — пояснил Качукаев.

Нынешний руководитель «Балтики» рассказал, что ему в наследство остались долги. Летом прошлого года директор по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян заявил, что 90% задолженности погашено.

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