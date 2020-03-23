В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов

Ведущие игроки футбольного клуба «Балтика» получают зарплаты в 350 тысяч рублей в месяц. Об этом в проекте «Подкаст Балтийцы» рассказал генеральный директор ФК Тажутдин Качукаев.

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Руководитель отметил, что такой доход имеют «пять-шесть спортсменов». Средняя зарплата в клубе — 200 тысяч рублей.

«Мы в лиге (ФНЛ — прим. ред.) шестое-восьмое место занимаем по уровню зарплат», — пояснил Качукаев.

Несколько лет назад ведущие игроки имели доход около миллиона рублей в месяц, ещё несколько футболистов получали по 600 тысяч.

«Предыдущий менеджер хотел побеждать любой ценой, привлекали классных ребят: это Владимир Дядюн, Евгений Помазан», — пояснил Качукаев.