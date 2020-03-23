В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов
Средний доход в клубе составляет 200 тысяч рублей.
Средний доход в клубе составляет 200 тысяч рублей.
Ведущие игроки футбольного клуба «Балтика» получают зарплаты в 350 тысяч рублей в месяц. Об этом в проекте «Подкаст Балтийцы» рассказал генеральный директор ФК Тажутдин Качукаев.
Руководитель отметил, что такой доход имеют «пять-шесть спортсменов». Средняя зарплата в клубе — 200 тысяч рублей.
«Мы в лиге (ФНЛ — прим. ред.)
Несколько лет назад ведущие игроки имели доход около миллиона рублей в месяц, ещё несколько футболистов получали по 600 тысяч.
«Предыдущий менеджер хотел побеждать любой ценой, привлекали классных ребят: это Владимир Дядюн, Евгений Помазан», — пояснил Качукаев.
Нынешний руководитель «Балтики» рассказал, что ему в наследство остались долги. Летом прошлого года директор по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян заявил, что 90% задолженности погашено.