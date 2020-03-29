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16:32 (мск), источник: ТАСС

ФК «Торпедо» продлил игрокам команды карантин на неопределенный срок

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе черно-белых.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:03 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

Ранее клуб сообщал, что команда должна была возобновить тренировки 23 марта. Первенство Олимп — Футбольной национальной лиги было приостановлено из-за коронавируса решением бюро исполкома Российского футбольного союза. Решение о дальнейшем продолжении сезона будет принято до 10 апреля.

«Игроки до сих пор тренировались дома по индивидуальной программе и должны были находиться на карантине до понедельника. Сейчас карантин будет продлен на неопределенный срок, — сообщили в пресс-службе. — Будем следить за развитием эпидемиологической ситуации в стране. Футболисты продолжат поддерживать форму тренировками по индивидуальной программе».

«Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое дает право на стыковые матчи с одной из команд Российской премьер-лиги. В 27 матчах черно-белые набрали 53 очка и отстают от лидера первенства, «Ротора», на три очка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов.

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