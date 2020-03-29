ФК «Торпедо» продлил игрокам команды карантин на неопределенный срок
МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды
МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды
Ранее клуб сообщал, что команда должна была возобновить тренировки 23 марта. Первенство Олимп — Футбольной национальной лиги было приостановлено
«Игроки до сих пор тренировались дома по индивидуальной программе и должны были находиться на карантине до понедельника. Сейчас карантин будет продлен на неопределенный срок, — сообщили в
«Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое дает право на стыковые матчи с одной из команд Российской
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов.