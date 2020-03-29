ФК «Торпедо» продлил игрокам команды карантин на неопределенный срок

Источник: РИА "Новости"

Ранее клуб сообщал, что команда должна была возобновить тренировки 23 марта. Первенство Олимп — Футбольной национальной лиги было приостановлено из-за коронавируса решением бюро исполкома Российского футбольного союза. Решение о дальнейшем продолжении сезона будет принято до 10 апреля.

«Игроки до сих пор тренировались дома по индивидуальной программе и должны были находиться на карантине до понедельника. Сейчас карантин будет продлен на неопределенный срок, — сообщили в пресс-службе. — Будем следить за развитием эпидемиологической ситуации в стране. Футболисты продолжат поддерживать форму тренировками по индивидуальной программе».

«Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое дает право на стыковые матчи с одной из команд Российской премьер-лиги. В 27 матчах черно-белые набрали 53 очка и отстают от лидера первенства, «Ротора», на три очка.