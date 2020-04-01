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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Луч» не будет играть в ФНЛ

Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21.

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Источник: Спорт-Экспресс

Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Футбольная команда “Луч” перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства Приморского края.

В текущем сезоне «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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