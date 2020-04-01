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13:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Принято непопулярное, но разумное решение». Деньги на финансирование «Луча» пойдут на борьбу с коронавирусом

Исполнительный директор «Луча» Евгений Стрижиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации, которая сложилась с финансированием клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в следующем сезоне деньги, которые должны были быть выделены клубу, пойдут на борьбу с коронавирусом, и «Луч» начнет выступление в третьем дивизионе.

— Для профессионального спорта принято достаточно непопулярное решение, но в нынешних экономических условиях оно разумное, — сказал Стрижиченко. — Играть в ФНЛ в условиях Дальнего востока — это серьезные финансовые затраты. Помимо напряжения со стороны властей, для которых это серьезная проблема, необходимы внебюджетные средства. Без этого в ФНЛ делать нечего. Мы вынуждены принять это решение края и работать дальше.

— Какое будущее у клуба? Игра в ПФЛ?

— Не уверен. У меня лично нет понимания, какой будет структура соревнований в восточной зоне. Поэтому сейчас основной вариант — игра на не профессиональном уровне.

— Обязательства перед игроками в этом сезоне будут выполнены?

— Это решение действует со следующего сезона. У меня нет других данных. Условия, которые прописаны в контрактах, должны быть выполнены. Деньги под это запланированы.

— Игроки и тренеры уже в курсе?

— Да, все уже проинформированы. (Дмитрий Зимин).

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