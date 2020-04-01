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14:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Луч» подтвердил, что не выступит в ФНЛ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владивостокский футбольный клуб «Луч» на своей странице в Twitter сообщил, что в следующем сезоне не выступит в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и потеряет профессиональный статус.

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Ранее в среду министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщило, что региональным оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, и министерством спорта Приморья принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Сообщалось, что «Луч» не сыграет в ФНЛ.

«Луч» покинет профессиональный футбол. По решению министерства спорта Приморья, в будущем сезоне «Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус, — говорится в сообщении.

«Луч», ранее игравший в высшем дивизионе российского футбола, в текущем сезоне ФНЛ после 27 туров занимает 16-е место в турнирной таблице.

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