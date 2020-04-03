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15:26 (мск), источник: ТАСС

«Мордовия» имеет задолженности перед футболистами за три месяца

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» имеет задолженности по зарплате перед футболистами за три последних месяца. Об этом ТАСС сообщил директор саранского клуба Николай Левин.

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Источник: РИА "Новости"

«Мордовия» занимает последнее место в первенстве Олимп — ФНЛ сезона-2019/20, набрав в 27 матчах 19 очков. Сезон прерван из-за распространения коронавируса. В среду Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех соревнований до 31 мая.

«Сейчас вся страна занимается предотвращением [распространения] коронавируса, поэтому мы свои нужды отодвинули пока на второй план. У нас долги за три последних месяца, есть задержки. Понимание уже было, но в связи с этими событиями мы отошли немножко в сторону», — отметил Левин.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, таким образом, «Луч» прекратит участие в первенстве ФНЛ и потеряет профессиональный статус. «У нас пока нет информации, есть только подписанный договор совместно с Министерством спорта РФ, РФС и главой Мордовии о развитии футбола в регионе. Будем надеяться, что все сохранится. Хотя сейчас трудная ситуация, она и раньше была трудной, а сейчас еще труднее», — подчеркнул Левин.

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