ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
ТАСС, 15 апреля. Футбольный клуб «Армавир» из Краснодарского края снялся с первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 15 апреля. Футбольный клуб «Армавир» из Краснодарского края снялся с первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает
«В связи с тем, что ФК “Армавир” не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения первенства Олимп — ФНЛ Джеван Челоянц (владелец клуба — прим. ТАСС) принял решение снять “Армавир” с первенства, — приводит комментарий президента клуба Валентина Климко
Отмечается, что клуб в полном объеме выполнит обязательства по контрактам.
ФНЛ — второй уровень профессионального футбола в России, ПФЛ — третий. Все футбольные соревнования в России приостановлены минимум до 31 мая
Ранее владивостокский «Луч» отказался от участия в следующем сезоне ФНЛ. При этом клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в случае его возобновления.