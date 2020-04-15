ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

«В связи с тем, что ФК “Армавир” не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения первенства Олимп — ФНЛ Джеван Челоянц (владелец клуба — прим. ТАСС) принял решение снять “Армавир” с первенства, — приводит комментарий президента клуба Валентина Климко пресс-служба. — На данный момент мы делаем все, чтобы “Армавир” продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнет в Олимп — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ)».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fb20d36f1ce26d3428fe" data-vnd="fb20d36f1ce26d3428fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fb20d36f1ce26d3428fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что клуб в полном объеме выполнит обязательства по контрактам.

ФНЛ — второй уровень профессионального футбола в России, ПФЛ — третий. Все футбольные соревнования в России приостановлены минимум до 31 мая из-за пандемии. «Армавир» проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.