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12:11 (мск), источник: ТАСС

ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

ТАСС, 15 апреля. Футбольный клуб «Армавир» из Краснодарского края снялся с первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«В связи с тем, что ФК “Армавир” не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения первенства Олимп — ФНЛ Джеван Челоянц (владелец клуба — прим. ТАСС) принял решение снять “Армавир” с первенства, — приводит комментарий президента клуба Валентина Климко пресс-служба. — На данный момент мы делаем все, чтобы “Армавир” продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнет в Олимп — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ)».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что клуб в полном объеме выполнит обязательства по контрактам.

ФНЛ — второй уровень профессионального футбола в России, ПФЛ — третий. Все футбольные соревнования в России приостановлены минимум до 31 мая из-за пандемии. «Армавир» проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.

Ранее владивостокский «Луч» отказался от участия в следующем сезоне ФНЛ. При этом клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в случае его возобновления.

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