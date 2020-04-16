«Мордовия» не планирует сниматься с первенства ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

«Мордовия» занимает последнее место в турнирной таблице первенства Олимп — ФНЛ сезона-2019/20, набрав в 27 матчах 19 очков. В начале апреля Левин сообщил ТАСС, что клуб имеет задолженности по зарплате перед футболистами за три последних месяца.

«Пока мы не собираемся сниматься [с розыгрыша первенства ФНЛ]», — сказал Левин. — Что касается зарплаты, мы знаем, что она будет, попозже, но будет. Сейчас не то время, чтобы акцентировать внимание на этом. Думаю, когда все это [пандемия коронавируса] пройдет, все прояснится".

По словам директора, в «Мордовии» не обсуждался вопрос о возможном сокращении зарплат игрокам. «Мы эту тему не обсуждали. Футболисты у нас понимающие, терпеливые. У них зарплаты и так очень низкие, сокращать их некуда», — отметил он.