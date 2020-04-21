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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Два футболиста подали заявление в прокуратуру на курский «Авангард»

Как стало известно «Чемпионату», два бывших футболиста «Авангарда» написали заявление в прокуратуру на курский клуб из-за невыполнения финансовых обязательств.

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Недовольными работой клуба оказались полузащитники Дмитрий Коробов и Максим Григорьев, в настоящее время выступающий за воронежский «Факел». Согласно достигнутой в декабре прошлого года договорённости с руководством «Авангарда», за досрочное расторжение трудовых договоров игрокам должны были выплатить по два оклада, однако денег они так и не получили.

В начале декабря «Чемпионат» сообщал о введении в «Авангарде» потолка зарплат. После этого клуб покинули сразу несколько футболистов, первым из которых стал лучший бомбардир команды Роман Минаев.

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