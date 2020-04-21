Два футболиста подали заявление в прокуратуру на курский «Авангард»

Недовольными работой клуба оказались полузащитники Дмитрий Коробов и Максим Григорьев, в настоящее время выступающий за воронежский «Факел». Согласно достигнутой в декабре прошлого года договорённости с руководством «Авангарда», за досрочное расторжение трудовых договоров игрокам должны были выплатить по два оклада, однако денег они так и не получили.



В начале декабря «Чемпионат» сообщал о введении в «Авангарде» потолка зарплат. После этого клуб покинули сразу несколько футболистов, первым из которых стал лучший бомбардир команды Роман Минаев.