Победят ли «Чертаново» и «Торпедо» самого серьезного соперника на пути в РПЛ?

Источник: Спорт-Экспресс

Обозреватель «СЭ» предлагает свои варианты.

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Вводные

30 апреля состоится видеоконференция ФНЛ, на которой руководство лиги и клубов обсудят сценарии завершения сезона-2019/20. Напомню, что за три дня до этого, 27-го, после совещания руководителей РФС, РПЛ и клубов премьер-лиги генсек футбольного союза Александр Алаев озвучил возможные варианты окончания соревнований. При этом даже оптимистичный не предусматривает доигровку первенства первого дивизиона, — не говоря уже о пессимистичном, по которому все турниры признаются завершенными.

— Учитывая позицию УЕФА и оценивая действующие запреты российский властей, мы планируем возобновить турнир РПЛ и закончить оставшиеся 8 туров, начиная с 21 июня. В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону, — сказал Алаев «СЭ». — Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным. Открытым остается вопрос по Кубку России, в нем играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон.

В тот же день официальный сайт премьер-лиги уточнил: «РПЛ и РФС обсудили несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и ФНЛ. Если РПЛ-2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования». Получается что, стыки не предусмотрены ни при каком раскладе.

Вот что сказал «СЭ» глава первого дивизиона Игорь Ефремов:

— Нам предстоит решить вопрос ротации команд между лигами. Надо понимать и быть готовым к тому, что в такой экстраординарной ситуации любой предложенный вариант будет содержать в себе элемент несправедливости по отношению к кому-либо. Чтобы принятые решения в итоге оказались максимально взвешенными, создана рабочая группа, в которую входят представители всех трех лиг и РФС.

Та самая несправедливость, о которой говорит Ефремов, очевидна по отношению, как минимум, к двум клубам Олимп-ФНЛ: «Чертаново» и «Торпедо». Победят ли они серьезного соперника — последствия пандемии? Давайте рассмотрим ситуацию — каждой команды в отдельности, и в целом.

Эксперимент на юге Москвы

Он стартовал, по сути, 12 лет назад, когда новое руководство районной футбольной школы на юге столицы при поддержке учредителя, Департамента спорта Москвы, решило доказать, что при грамотном подходе к делу можно добиться того, чтобы молодые талантливые российские ребята появлялись в нашем футболе не от случая к случаю, а постоянно. И чтобы их хватало для всех клубов, готовых с ними работать.

Подобное напрашивалось — например, в том же 2008 году Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар», тоже начинавшийся с детской школы. Впрочем, «быки» и чертановцы, по понятным причинам, двинулись вперед разными путями: москвичи не только не располагали такими финансовыми возможностями, но и не спешили в профессиональный футбол. Команда, сейчас входящая в число лидеров ФНЛ, появилась в ПФЛ только летом 2014 года. Зато школа поставила на поток «производство» качественных игроков, многие из которых доросли до РПЛ — например, Умярова и Глушенкова приобрел «Спартак», Зиньковский и Тимофеев выступают в «Крыльях», Зуев — в «Рубине». Кроме того, «Чертаново» регулярно добивается успехов на детско-юношеских соревнованиях, а в составе сборной России U17, победившей на чемпионате Европы-2013 было шесть представителей «чертей», как называют команду болельщики.

Клуб на момент паузы в ФНЛ шел третьим, набрав 54 очка — столько же, сколько у стоящих строчкой выше «Химок». Так почему коллектив, где принципиально на поле выходят только россияне (уникальная ситуация) должен лишиться шанса побороться за путевку в премьер-лигу?

Ведь по большому счету «Чертаново» — это даже не о набранных очках и повышении в классе. И не о реализации амбиций отдельных людей — руководителей, тренеров, футболистов. Что москвичи, что «Краснодар» задают вектор развития, показывают дорогу, по которой может идти наш футбол: ставка на своих воспитанников, что в перспективе приведет с снижению огромных расходов на легионеров.

Два последних года чертановцы пропагандировали свой подход уже на уровне ФНЛ. А вероятный выход в РПЛ мог бы привлечь внимание к оригинальной доктрине. В одном из последних интервью в аналитической программе известных спортивных юристов Михаила Прокопца и Юрия Зайцева, посвященной развитию футбола в России, руководитель «Чертаново» Николай Ларин заявил следующее:

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— Почему у нас не так охотно присматриваются к молодым россиянам? Может быть, дело не в их уровне, а в уровне селекционеров клубов? У меня впечатление, что они не всегда верно оценивают потенциал футболиста, пока не увидят его в матчах на уровне РПЛ. Замкнутый круг. И если нам удалось бы выйти в премьер-лигу, то он был бы разорван.

Но здесь возникает вопрос — а потянет ли клуб РПЛ финансово, пройдет ли лицензирование? В «Чертаново», по моим данным, проблем не видят. Расходы по сравнению с выступлением в ФНЛ могут сократиться за счет меньшего числа количества перелетов. А ведь еще есть отчисления от телеправ и партнеров РПЛ. Учредитель «Чертаново», Правительство Москвы, может поспособствовать с арендой «Лужников» за минимальную сумму — главный стадион страны все равно простаивает. Насколько мне известно, именно БСА чертановцы уже заявили в процессе лицензирования. Ну, а болельщики — дело наживное.

Словом, проект Правительства Москвы и «Чертаново» можно назвать примером здравого пути развития. По моей информации, обсуждение такой модели запланировано на очередном заседании Совета по спорту. А лишать самобытную команду шанса на выход в РПЛ, считаю, неправильно. Причем для всего российского футбола.

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Возвращение легенды

«Торпедо» идет в первом дивизионе четвертым, у него на очко меньше, чем у «Чертаново» — 53. Иные принципы комплектования, совершенно другой бэкграунд. Если отбросить в сторону бесконечные смены собственников клуба и спор за черно-белую историю, которые прекратились совсем недавно, то в восприятии людей это — одна легенд отечественного футбола. Трехкратный чемпион СССР, команда, давшая миру гениальных Стрельцова, Иванова, Воронина, множество других классных мастеров. Только проблема у торпедовцев та же, что у чертановцев.

Вот высказывание в «СЭ» главного тренера черно-белых Сергея Игнашевича:

— Все мы должны думать, в первую очередь, о здоровье и порядке, — говорит молодой специалист. — Не сомневаюсь, что в РФС давно думают, каким образом стоит завершать или продолжать турниры во всех лигах. В этом решении должен преобладать не только здравый смысл, но и, безусловно, спортивный принцип. Остались решающие матчи сезона. Если мы принимаем решение возобновить чемпионаты и справедливо распределить победителей и призеров, то логично это сделать в спортивной борьбе на футбольном поле, а не в кабинетах.

И в РПЛ, и в ФНЛ остались решающие игры.

Руководство ФНЛ во главе с Игорем Ефремовым должно предложить не только разный формат возобновления сезона с соблюдением спортивного принципа, но и отстаивать интересы лиги как самостоятельного и профессионального турнира в интересах всех без исключения клубов.

Я готов согласиться с тем, что ситуация непростая, но 11 матчей за месяц — это обычный график клуба, выступающего в еврокубках. Ведь это именно тот путь, который декларирует РФС на протяжении долгого времени. Если это сложно организовать, придумайте другой формат возобновления турнира. Это может быть как 11 игр, так и разделение команд на несколько групп и проведение мини-турниров с участием клубов из верхней и нижней части таблицы. РПЛ рассматривает вариант доигровки чемпионата, и мы должны сделать все возможное, чтобы спортивный принцип был соблюден. Одним словом, глава должен отстаивать спортивный принцип в своей лиге, чтобы завершить сезон. Повторю — надо учитывать интересы всех участников.

— Скептики говорят, что «Торпедо» где-то и само виновато, так как весной не смогло победить не самых сильных соперников — «Авангард» и «Текстильщик».

— Ну, а как можно делать выводы по двум турам? Лидерам тоже еще надо съездить к «Текстильщику», который борется за выживание. Все решается на длинной дистанции. Но раз мы провели уже 27 туров, давайте доведем сезон до конца. Придумайте такой формат, который устроит всех. Почему в этой ситуации ФНЛ не борется за целостность своего турнира и свой престиж?

— А «Торпедо» в целом готово к премьер-лиге?

— У нас нет сейчас своего стадиона. Мы не готовы? Но ведь можем арендовать другую арену. Так? Если выйдем в премьер-лигу по спортивному принципу, то, безусловно, будем там играть. Это не раз говорили и главный акционер клуба Роман Иванович Авдеев, и президент «Торпедо» Елена Васильевна Еленцева.

Сложно спорить с тем, что в случае досрочного завершения ФНЛ без проведения стыков или некоего мини-турнира, за который ратует Игнашевич, как минимум два участника соревнований будут чувствовать себя обделенными. Да, речь, по большому счету только о «Чертанове» и «Торпедо», но разве справедливость не должна распространяться на всех?

Два варианта

Поэтому лично у меня есть такое предложение к руководителям РФС и ведущих лиг: при любом сценарии завершения сезона предусмотреть переходные встречи. И если, допустим, результаты соревнований в РПЛ и ФНЛ будут закреплены по текущему состоянию, то предварить стыками начало чемпионата-2020/21 — сыграть дважды с таким на неделе, предшествующей первому туру. А лицензирование в таком случае могут с прицелом на премьер-лигу заранее проходить (что уже и делают) все четыре претендента: «Оренбург» (13-й в РПЛ), «Рубин» (14-й), «Чертаново» и «Торпедо». Предоставив, в том числе, финансовые гарантии для выступлений на высшем уровне.

А можно, кстати, и все первенство довести до конца. Это РПЛ, чья верхушка завязана на календарь еврокубков, желательно уложить доигровку восьми туров до 2 августа. А вот ФНЛ может спокойно проводить свои одиннадцать туров, остающихся в сезоне-2019/20, до 9-го или даже 16-го. Да, тогда придется отказаться от стыков, но и у «Чертаново», и у «Торпедо», и у идущего следом «Нефтехимика» (48 очков) в таком случае появится возможность борьбы за два первых места.

Думаю, что честными станут оба варианта.