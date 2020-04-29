Победят ли «Чертаново» и «Торпедо» самого серьезного соперника на пути в РПЛ?
Стыки между
Стыки между
Обозреватель «СЭ» предлагает свои варианты.
30 апреля состоится видеоконференция ФНЛ, на которой руководство лиги и клубов обсудят сценарии завершения сезона-2019/20. Напомню, что за три дня до этого, 27-го, после совещания руководителей РФС, РПЛ и клубов
— Учитывая позицию УЕФА и оценивая действующие запреты российский властей, мы планируем возобновить турнир РПЛ и закончить оставшиеся 8 туров, начиная с 21 июня. В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону, — сказал Алаев «СЭ». — Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным. Открытым остается вопрос по Кубку России, в нем играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон.
В тот же день официальный сайт
Вот что сказал «СЭ» глава первого дивизиона Игорь Ефремов:
— Нам предстоит решить вопрос ротации команд между лигами. Надо понимать и быть готовым к тому, что в такой экстраординарной ситуации любой предложенный вариант будет содержать в себе элемент несправедливости по отношению к
Та самая несправедливость, о которой говорит Ефремов, очевидна по отношению, как минимум, к двум клубам Олимп-ФНЛ: «Чертаново» и «Торпедо». Победят ли они серьезного соперника — последствия пандемии? Давайте рассмотрим ситуацию — каждой команды в отдельности, и в целом.
Он стартовал, по сути, 12 лет назад, когда новое руководство районной футбольной школы на юге столицы при поддержке учредителя, Департамента спорта Москвы, решило доказать, что при грамотном подходе к делу можно добиться того, чтобы молодые талантливые российские ребята появлялись в нашем футболе не от случая к случаю, а постоянно. И чтобы их хватало для всех клубов, готовых с ними работать.
Подобное напрашивалось — например, в том же 2008 году Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар», тоже начинавшийся с детской школы. Впрочем, «быки» и чертановцы, по понятным причинам, двинулись вперед разными путями: москвичи не только не располагали такими финансовыми возможностями, но и не спешили в профессиональный футбол. Команда, сейчас входящая в число лидеров ФНЛ, появилась в ПФЛ только летом 2014 года. Зато школа поставила на поток «производство» качественных игроков, многие из которых доросли до РПЛ — например, Умярова и Глушенкова приобрел «Спартак», Зиньковский и Тимофеев выступают в «Крыльях», Зуев — в «Рубине». Кроме того, «Чертаново» регулярно добивается успехов на
Клуб на момент паузы в ФНЛ шел третьим, набрав 54 очка — столько же, сколько у стоящих строчкой выше «Химок». Так почему коллектив, где принципиально на поле выходят только россияне (уникальная ситуация) должен лишиться шанса побороться за путевку в
Два последних года чертановцы пропагандировали свой подход уже на уровне ФНЛ. А вероятный выход в РПЛ мог бы привлечь внимание к оригинальной доктрине. В одном из последних интервью в аналитической программе известных спортивных юристов Михаила Прокопца и Юрия Зайцева, посвященной развитию футбола в России, руководитель «Чертаново» Николай Ларин заявил следующее:
— Почему у нас не так охотно присматриваются к молодым россиянам? Может быть, дело не в их уровне, а в уровне селекционеров клубов? У меня впечатление, что они не всегда верно оценивают потенциал футболиста, пока не увидят его в матчах на уровне РПЛ. Замкнутый круг. И если нам удалось бы выйти в
Но здесь возникает вопрос — а потянет ли клуб РПЛ финансово, пройдет ли лицензирование? В «Чертаново», по моим данным, проблем не видят. Расходы по сравнению с выступлением в ФНЛ могут сократиться за счет меньшего числа количества перелетов. А ведь еще есть отчисления от телеправ и партнеров РПЛ. Учредитель «Чертаново», Правительство Москвы, может поспособствовать с арендой «Лужников» за минимальную сумму — главный стадион страны все равно простаивает. Насколько мне известно, именно БСА чертановцы уже заявили в процессе лицензирования. Ну, а болельщики — дело наживное.
Словом, проект Правительства Москвы и «Чертаново» можно назвать примером здравого пути развития. По моей информации, обсуждение такой модели запланировано на очередном заседании Совета по спорту. А лишать самобытную команду шанса на выход в РПЛ, считаю, неправильно. Причем для всего российского футбола.
«Торпедо» идет в первом дивизионе четвертым, у него на очко меньше, чем у «Чертаново» — 53. Иные принципы комплектования, совершенно другой бэкграунд. Если отбросить в сторону бесконечные смены собственников клуба и спор за
Вот высказывание в «СЭ» главного тренера
— Все мы должны думать, в первую очередь, о здоровье и порядке, — говорит молодой специалист. — Не сомневаюсь, что в РФС давно думают, каким образом стоит завершать или продолжать турниры во всех лигах. В этом решении должен преобладать не только здравый смысл, но и, безусловно, спортивный принцип. Остались решающие матчи сезона. Если мы принимаем решение возобновить чемпионаты и справедливо распределить победителей и призеров, то логично это сделать в спортивной борьбе на футбольном поле, а не в кабинетах.
И в РПЛ, и в ФНЛ остались решающие игры.
Я готов согласиться с тем, что ситуация непростая, но 11 матчей за месяц — это обычный график клуба, выступающего в еврокубках. Ведь это именно тот путь, который декларирует РФС на протяжении долгого времени. Если это сложно организовать, придумайте другой формат возобновления турнира. Это может быть как 11 игр, так и разделение команд на несколько групп и проведение
— Скептики говорят, что «Торпедо»
— Ну, а как можно делать выводы по двум турам? Лидерам тоже еще надо съездить к «Текстильщику», который борется за выживание. Все решается на длинной дистанции. Но раз мы провели уже 27 туров, давайте доведем сезон до конца. Придумайте такой формат, который устроит всех. Почему в этой ситуации ФНЛ не борется за целостность своего турнира и свой престиж?
— А «Торпедо» в целом готово к
— У нас нет сейчас своего стадиона. Мы не готовы? Но ведь можем арендовать другую арену. Так? Если выйдем в
Сложно спорить с тем, что в случае досрочного завершения ФНЛ без проведения стыков или некоего
Поэтому лично у меня есть такое предложение к руководителям РФС и ведущих лиг: при любом сценарии завершения сезона предусмотреть переходные встречи. И если, допустим, результаты соревнований в РПЛ и ФНЛ будут закреплены по текущему состоянию, то предварить стыками начало чемпионата-2020/21 — сыграть дважды с таким на неделе, предшествующей первому туру. А лицензирование в таком случае могут с прицелом на
Думаю, что честными станут оба варианта.
Вячеслав Короткин