Клубы ФНЛ проголосовали за завершение сезона. «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» — против
Как стало известно «СЭ», большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона.
Как стало известно «СЭ», большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона.
Однако окончательное решение примет исполком РФС.
Против завершения выступило три команды: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».
У всех трёх сохранялись шансы как на прямой выход в РПЛ, так и на стыки. Чертановцы набрали столько же очков, сколько занимающее второе место Химки — 54, у автозаводцев на одно меньше, у шедших пятыми нижнекамцев — 48.