Клубы ФНЛ проголосовали за завершение сезона. «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» — против

У всех трёх сохранялись шансы как на прямой выход в РПЛ, так и на стыки. Чертановцы набрали столько же очков, сколько занимающее второе место Химки — 54, у автозаводцев на одно меньше, у шедших пятыми нижнекамцев — 48.