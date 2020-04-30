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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Армавир» подал документы об исключении из числа участников ФНЛ

Футбольный клуб «Армавир» официально известил руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) об исключении его из числа участников первенства, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее «Армавир» объявил о снятии с розыгрыша первенства ФНЛ в связи с тем, что клуб не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, и в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения турнира.

«В среду “Армавир” представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым уполномоченным органом клуба принято решение о добровольном исключении из числа участников первенства ФНЛ-2019/20. Данные заявления будут рассмотрены уполномоченными органами РФС в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе ФНЛ.

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