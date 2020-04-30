«Армавир» подал документы об исключении из числа участников ФНЛ
Футбольный клуб «Армавир» официально известил руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) об исключении его из числа участников первенства, сообщили РИА Новости в
Футбольный клуб «Армавир» официально известил руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) об исключении его из числа участников первенства, сообщили РИА Новости в
Ранее «Армавир» объявил о снятии с розыгрыша первенства ФНЛ в связи с тем, что клуб не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, и в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения турнира.
«В среду “Армавир” представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым уполномоченным органом клуба принято решение о добровольном исключении из числа участников первенства ФНЛ-2019/20. Данные заявления будут рассмотрены уполномоченными органами РФС в установленном порядке», — сообщили в