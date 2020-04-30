Глава ФНЛ: Позицию клубов доведем до РФС

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в четверг источники РИА Новости сообщили, что за досрочное завершение сезона выступили большинство клубов ФНЛ. Турнирная таблица первенства, которая была на момент приостановки сезона в марте, становится окончательной, волгоградский «Ротор» получит кубок победителя ФНЛ, подмосковные «Химки» остаются на втором месте.

«В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией», — сказал Ефремов, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба ФНЛ.

«Тремя клубами — “Торпедо”, “Чертаново” и “Нефтехимиком” — был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона-2019/20 командами ФНЛ. Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в РПЛ придется начинать позже, чем предусматривает даже самый “негативный” сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима», — добавил он.