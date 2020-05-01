Павлюченко: Буду счастлив, если «Ротор» выйдет в РПЛ, клуб достоин этого

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в четверг заявил, что руководство лиги доведет до Российского футбольного союза позицию клубов о невозможности полноценно завершить первенство ФНЛ в период с 21 июня по 2 августа. В четверг источники РИА Новости сообщили, что за досрочное завершение сезона выступило большинство клубов ФНЛ, турнирная таблица первенства, которая была на момент приостановки сезона в марте, становится окончательной. На данный момент первое место занимает «Ротор» (56 очков).

«Ротор» для меня останется в сердце на всю жизнь. Первые шаги в премьер-лиге я сделал здесь, я почувствовал, что такое настоящий футбол в Волгограде. Буду очень счастлив, если команда выйдет в РПЛ. В Волгограде всегда будет полный стадион вне зависимости от соперника, в городе любят футбол, это спорт номер один. Новый стадион, хорошая атмосфера на матчах. Команда с традициями, она выбивала «Манчестер Юнайтед» из Кубка УЕФА, боролась за чемпионство. «Ротор» достоин премьер-лиги, я двумя руками за выход, — сказал Павлюченко по телефону.