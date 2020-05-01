Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Смолевичи
Энергетик-БГУ
02
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павлюченко: Буду счастлив, если «Ротор» выйдет в РПЛ, клуб достоин этого

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Лидирующий в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский «Ротор» достоин того, чтобы играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости бывший нападающий команды Роман Павлюченко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в четверг заявил, что руководство лиги доведет до Российского футбольного союза позицию клубов о невозможности полноценно завершить первенство ФНЛ в период с 21 июня по 2 августа. В четверг источники РИА Новости сообщили, что за досрочное завершение сезона выступило большинство клубов ФНЛ, турнирная таблица первенства, которая была на момент приостановки сезона в марте, становится окончательной. На данный момент первое место занимает «Ротор» (56 очков).

«Ротор» для меня останется в сердце на всю жизнь. Первые шаги в премьер-лиге я сделал здесь, я почувствовал, что такое настоящий футбол в Волгограде. Буду очень счастлив, если команда выйдет в РПЛ. В Волгограде всегда будет полный стадион вне зависимости от соперника, в городе любят футбол, это спорт номер один. Новый стадион, хорошая атмосфера на матчах. Команда с традициями, она выбивала «Манчестер Юнайтед» из Кубка УЕФА, боролась за чемпионство. «Ротор» достоин премьер-лиги, я двумя руками за выход, — сказал Павлюченко по телефону.

Читайте также
Ротор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Японцы просят Медведеву покинуть их страну
УЕФА изменил регламент ЛЕ. Как теперь попасть в этот турнир
Олимпийский чемпион променял СКА на клуб-неудачник НХЛ
Погребняк прокомментировал слухи о подкупе «Зенитом» «Баварии»
Сергей Юран: Губерниев очень много на себя берет
Бывший игрок «Спартака» остался без жилья и дохода в Болгарии
«Монреаль» подписал контракт с российским хоккеистом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь