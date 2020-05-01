Павлюченко: Буду счастлив, если «Ротор» выйдет в РПЛ, клуб достоин этого
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Лидирующий в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский «Ротор» достоин того, чтобы играть в Российской
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Лидирующий в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский «Ротор» достоин того, чтобы играть в Российской
Президент ФНЛ Игорь Ефремов в четверг заявил, что руководство лиги доведет до Российского футбольного союза позицию клубов о невозможности полноценно завершить первенство ФНЛ в период с 21 июня по 2 августа. В четверг источники РИА Новости сообщили, что за досрочное завершение сезона выступило большинство клубов ФНЛ, турнирная таблица первенства, которая была на момент приостановки сезона в марте, становится окончательной. На данный момент первое место занимает «Ротор» (56 очков).
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