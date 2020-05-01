Юран: Губерниев очень много на себя берет. Может, ему в президенты баллотироваться?

Источник: Sport24

«Губерниев? А кто это такой, вообще? Нет, я спрашиваю, кто он, собственно, такой? Нет, ну я ему набирал. Я иронично говорю, кто это такой. Чтобы мне еще с ним в полемику вступать? На федеральном канале он в качестве кого работает? Комментатор и ведущий? А зачем он занимается делами футбольного клуба «Химки»? Он решает, где быть, в какой лиге «Химкам»?

Наверное, он очень много на себя берет. Может быть, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где «Химкам» быть? Пусть он решает, где «Зениту» быть. Там же он не решает, правильно? Я просто поинтересовался. Решать «Химки», наверное, будут сами, где им играть, в первой лиге или во второй.

Губерниев говорил, что бюджет «Химок» — это государственные деньги? Тогда надо все клубы закрывать практически. Бюджетные — у нас их 99%. И тогда пусть Губерниев как-то расширенно говорит, правильно?

Наверное, это равносильно тому, что вот вы — журналист, а я буду высказывать, что вам делать: закрывать издание или уезжать работать куда-то под Раменское. Просто привожу пример. Ты же должен владеть ситуацией. Ты — журналист, как ты можешь думать, что там у нас в клубе? Будут там спонсоры или бюджетные деньги, но ты не знаешь ситуацию. А вот так ляпать… Наверное, нужно как-то адекватно это понимать, а не просто так.