Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Неман
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Ислочь
Футбол. Зарубежный
14:00
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
15:18 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Химки» опроверг информацию об увольнениях

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Массовых увольнений в футбольном клубе «Химки» нет и не предвидится. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Химок» Василий Иванов.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 451 259+84 545
Скончалось244 295+4 950
Выздоровело1 101 574+40 872
Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что 12 сотрудников «Химок» получили уведомление о завершении сотрудничества с июня. Речь идет о сотрудниках из отделов селекции, коммерции и пресс-службы.

«На данный момент никаких увольнений нет и не предвидится», — сказал Иванов.

В четверг общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявило о досрочном завершении первенства Олимп — ФНЛ. На данный момент «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, что означает прямое попадание в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне.

Итоги турнира должен утвердить исполком Российского футбольного союза 15 мая.

Химки
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
СМИ: «Реал» намерен предложить МЮ 70 миллионов фунтов за Погба
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ
СМИ: Черышев близок к уходу из «Валенсии»
«Ливерпуль» предложил игроку «Лейпцига» контракт на 5 лет
Режим самоизоляции «Зенита» продлится до решения по будущему ЧР
Дзагоев: От пандемии будут очень серьезные последствия для РПЛ
Украинский боксер рассчитывает получить реванш с Бетербиевым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь