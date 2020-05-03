Гендиректор ФК «Химки» опроверг информацию об увольнениях
МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Массовых увольнений в футбольном клубе «Химки» нет и не предвидится. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Химок» Василий Иванов.
МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Массовых увольнений в футбольном клубе «Химки» нет и не предвидится. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Химок» Василий Иванов.
Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что 12 сотрудников «Химок» получили уведомление о завершении сотрудничества с июня. Речь идет о сотрудниках из отделов селекции, коммерции и
«На данный момент никаких увольнений нет и не предвидится», — сказал Иванов.
В четверг общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявило о досрочном завершении первенства Олимп — ФНЛ. На данный момент «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, что означает прямое попадание в Российскую
Итоги турнира должен утвердить исполком Российского футбольного союза 15 мая.