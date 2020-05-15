РФС: Сезоны ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта
Сезоны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), приостановленные
Сезоны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), приостановленные
Клубы, занимающие на момент остановки два первых места в ФНЛ, получат право выступить в РПЛ в новом сезоне. Такое решение было принято на исполкоме РФС в пятницу.
В ФНЛ после 27 сыгранных туров первое место занимает волгоградский «Ротор», вторыми идут подмосковные «Химки», по дополнительным показателям опережающие «Чертаново» (Москва).
Футбольные соревнования в России ранее были приостановлены до 31 мая