РФС: Сезоны ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта

Источник: Спорт РИА Новости

Клубы, занимающие на момент остановки два первых места в ФНЛ, получат право выступить в РПЛ в новом сезоне. Такое решение было принято на исполкоме РФС в пятницу.

В ФНЛ после 27 сыгранных туров первое место занимает волгоградский «Ротор», вторыми идут подмосковные «Химки», по дополнительным показателям опережающие «Чертаново» (Москва).