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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: Сезоны ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта

Сезоны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), приостановленные из-за пандемии, завершены по состоянию на 17 марта, сообщается в официальном Twitter Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Клубы, занимающие на момент остановки два первых места в ФНЛ, получат право выступить в РПЛ в новом сезоне. Такое решение было принято на исполкоме РФС в пятницу.

В ФНЛ после 27 сыгранных туров первое место занимает волгоградский «Ротор», вторыми идут подмосковные «Химки», по дополнительным показателям опережающие «Чертаново» (Москва).

Футбольные соревнования в России ранее были приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Президент ФНЛ Игорь Ефремов в начале мая заявил, что руководство лиги доведет до РФС позицию клубов о невозможности полноценно завершить первенство в период с 21 июня по 2 августа.

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