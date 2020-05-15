ФНЛ: Никто не вылетает, первый дивизион может быть расширен
Руководство ФНЛ приняло решение не исключать клубы из розыгрыша турнира по итогам сезона-2019/20.
Руководство ФНЛ приняло решение не исключать клубы из розыгрыша турнира по итогам сезона-2019/20.
Ранее исполком РФС утвердил досрочное окончание сезона
Таким образом, прописку в ФНЛ сохранили клубы с 16-го по 20-е: «Луч», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел» и «Мордовия».
Таким образом, в следующем сезоне в ФНЛ может теоретически оказаться 24 команды: ранее с розыгрыша ФНЛ снялся «Армавир». К 17 командам, оставшимся в лиге, добавятся две вылетающие из РПЛ, а также, возможно, пять чемпионов групп ПФЛ: «Акрон», «Велес», «Волгарь», брянское «Динамо» и «Иртыш».