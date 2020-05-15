Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Городея
31
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Торпедо»: Спортивный принцип в ФНЛ не соблюден. Решение исполкома несправедливо

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала «СЭ» решение бюро исполкома РФС досрочно завершить первенство ФНЛ.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Москвичи заняли четвертое место по итогам 27 туров, сыгранных до приостановки сезона. В РПЛ напрямую вышли занявшие первые два места «Ротор» и «Химки», а стыковых матчей с клубами РПЛ проводиться не будет.

— Мы глубоко разочарованы решением бюро исполкома, — заявила Еленцева. — Спортивный принцип для клубов Футбольной Национальной Лиги не был соблюден, ведь и «Торпедо» и еще ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможность побороться. Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но, все равно, считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остается усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата.

Читайте также
Красочно и шумно: как болельщики «Торпедо» прощались с домашним стадионом
Во время загрузки произошла ошибка.
24 ноября 2019© Ньюстюб
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 15 мая
ЦСКА продлил контракт с олимпийским чемпионом
Двукратная чемпионка мира Анастасия Брызгалова завершила карьеру
Что не так с нашим футболом. Об уходе Семина из «Локомотива»
Трусова объяснила причины ухода из группы Этери Тутберидзе
Когда вернется спорт. Все, что известно на сегодня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь