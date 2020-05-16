ФНЛ не получала письма от «Авангарда» об отказе участвовать в сезоне-2020/21

В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Места команд в турнирной таблице зафиксированы после 27 туров из 38 запланированных. По информации ТАСС, «Авангард» не планирует выступать в первенстве Олимп — ФНЛ в сезоне-2020/21, команда намерена играть в третьем по силе дивизионе российского футбола — первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги.

«Срок подачи документов на лицензирование продлен до 30 мая, и до завершения процедуры и официального объявления результатов обсуждать шансы той или иной команды успешно его пройти и выступить в следующем сезоне считаю некорректным. В то же время, никакого уведомления об отказе от участия от “Авангарда” мы не получали, — сказал Ефремов. — Собственно, такая процедура в межсезонье и не предусмотрена. Наоборот, прошедшие лицензирование клубы должны будут прислать в ФНЛ подтверждение участия в первенстве».