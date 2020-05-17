Экс-футболист сборной Казахстана назначен спортивным директором российского клуба

Воспитанник павлодарского футбола при этом продолжает работать старшим тренером юношеской сборной Казахстана (U-19), которую возглавил в январе 2019 года.

Фамильцев выступал за «Томь» с 2002 по 2006 годы. С 1997 по 2006 годы провел 35 матчей и забил один гол в составе сборной Казахстана.