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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана назначен спортивным директором российского клуба

44-летний казахстанский специалист Александр Фамильцев назначен спортивным директором ФК «Томь», выступающего в ФНЛ, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Воспитанник павлодарского футбола при этом продолжает работать старшим тренером юношеской сборной Казахстана (U-19), которую возглавил в январе 2019 года.

Фамильцев выступал за «Томь» с 2002 по 2006 годы. С 1997 по 2006 годы провел 35 матчей и забил один гол в составе сборной Казахстана.

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