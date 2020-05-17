Президент ФНЛ объяснил решение о завершении сезона в лиге
Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в лиге.
Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в лиге.
«Нужно понимать, как эта ситуация развивалась. Была создана рабочая группа, она состояла из президента
На исполкоме было присутствие всех членов. Была подготовлена очень подробная презентация генеральным секретарём. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и даже желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелётами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, потому что невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот промежуток времени, который нам отвели, — приводит слова Ефремова сайт телеканала «Матч ТВ».