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19 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Химки» близки к переходу в ПФЛ

По данным «СЭ», «Химки» близки к тому, чтобы не только отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне, но и перейти во второй дивизион. Мы уже сообщали, что для прохождения лицензирования в РПЛ клубу необходимо найти инвестора.

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Источник: Спорт-Экспресс

Однако попытки договориться с компаниями пока к успеху не привели, а времени для решения вопроса остается крайне мало. По мнению осведомленного источника, если с инвестором не наступит определенности на текущей неделе, то позже подготовить все документы для прохождения лицензирования не удастся.

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При этом средства на текущий год уже практически израсходованы — серьезная сумма (150 миллионов рублей) выделена только администрацией городского округа Химки, Московская же область снизила финансирование в пять раз (со 150 до 30 миллионов рублей) по сравнению с прошлым годом. Оставшихся в распоряжении средств не хватит на участие даже в ФНЛ, перед клубом в полный рост встает перспектива перехода во второй дивизион. Что повлечет за собой также проблемы с использованием «Арены Химки», на содержание которой в год требуется более 100 миллионов рублей.

В «Химках» уже введен режим жесткой экономии. Двенадцать сотрудников получили уведомления о завершении сотрудничества с июня 2020 года — из отделов селекции, коммерции и пресс-службы. В случае отказа «Химок» в РПЛ останется команда, занявшая 15-е место.

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Во время загрузки произошла ошибка.
19 мая© Piter.tv
Химки
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