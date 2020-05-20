В Северной Осетии обратятся в РФС с просьбой позволить «Алании» выступать в ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

«Как говорилось в ходе видеоконференции, в настоящее время происходит укомплектование указанной лиги, и команды, намеренные принять в ней участие, в том числе и “Алания”, проходят процедуру лицензирования. Всю необходимую помощь клубу оказывает Министерство физической культуры и спорта. Ситуация такова, что некоторые клубы ввиду различных причин могут отказаться от участия в очередном сезоне ФНЛ, и “Алания” после выполнения всех необходимых процедур сможет занять вакантное место», — говорится в сообщении.

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В ходе видеоконференции Битаров поручил заместителю председателя республиканского правительства Ирине Азимовой и министру физической культуры и спорта Алану Хугаеву подготовить обращения по данному вопросу на имя президента РФС Александра Дюкова и президента ФНЛ Игоря Ефремова.

«Этот вопрос будет обсуждаться с руководством лиги, и мы сделаем все возможное для его положительного решения», — заключил Битаров.