В Северной Осетии обратятся в РФС с просьбой позволить «Алании» выступать в ФНЛ

«Как говорилось в ходе видеоконференции, в настоящее время происходит укомплектование указанной лиги, и команды, намеренные принять в ней участие, в том числе и “Алания”, проходят процедуру лицензирования. Всю необходимую помощь клубу оказывает Министерство физической культуры и спорта. Ситуация такова, что некоторые клубы ввиду различных причин могут отказаться от участия в очередном сезоне ФНЛ, и “Алания” после выполнения всех необходимых процедур сможет занять вакантное место», — говорится в сообщении.
В ходе видеоконференции Битаров поручил заместителю председателя республиканского правительства Ирине Азимовой и министру физической культуры и спорта Алану Хугаеву подготовить обращения по данному вопросу на имя президента РФС Александра Дюкова и президента ФНЛ Игоря Ефремова.
«Этот вопрос будет обсуждаться с руководством лиги, и мы сделаем все возможное для его положительного решения», — заключил Битаров.
В связи с введением ограничительных мер, обусловленных распространением коронавируса, чемпионат Олимп-ПФЛ 15 мая был прерван. «Алания» заняла второе место в зоне «Юг». На момент остановки первенства «Алания» была единственной профессиональной командой в российском футболе, которая имела в своем активе серию из 14 побед подряд в лиге.