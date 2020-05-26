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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Торпедо» назвал нового президента клуба. Им станет Денис Маслов

Новым президентом «Торпедо» станет Денис Маслов. Об этом сообщил в владелец клуба Роман Авдеев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее пост президента покинула Елена Еленцева. Маслов до этого был исполнительным директором «Амкара».

«У нее (Еленцевой — Прим. «СЭ») кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать, — цитирует Авдеева ТАСС. — За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение — контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба.

Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит.

«Торпедо» заняло четвертое место в Олимп-ФНЛ и не сумело пробиться в Тинькофф-РПЛ. Турнир во втором дивизионе не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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