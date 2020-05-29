Источник: «Химки» станут частным клубом и с высокой долей вероятности не выйдут в РПЛ

В досрочно завершенном первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. Команда финансируется из бюджета Московской области и городского округа Химки. В пятницу министр спорта региона Роман Терюшков сообщил ТАСС, что «Химки» не сыграют в премьер-лиге в новом сезоне, если в ближайшее время не будет найден инвестор, он оценил вероятность невыхода в РПЛ в 70%.
«Окончательного решения пока нет, но вероятность того, что клуб останется в ФНЛ, — 80%. Идут разговоры со спонсором. Клуб будет ориентирован на молодежь», — сообщил собеседник агентства.
«Думаю, спонсор полностью возьмет на себя финансирование клуба. От города будут предоставляться стадион и тренировочная площадка. Это будет частный клуб», — добавил источник.
«Химки» были основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.