Источник: «Химки» станут частным клубом и с высокой долей вероятности не выйдут в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В досрочно завершенном первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. Команда финансируется из бюджета Московской области и городского округа Химки. В пятницу министр спорта региона Роман Терюшков сообщил ТАСС, что «Химки» не сыграют в премьер-лиге в новом сезоне, если в ближайшее время не будет найден инвестор, он оценил вероятность невыхода в РПЛ в 70%.

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«Окончательного решения пока нет, но вероятность того, что клуб останется в ФНЛ, — 80%. Идут разговоры со спонсором. Клуб будет ориентирован на молодежь», — сообщил собеседник агентства.

«Думаю, спонсор полностью возьмет на себя финансирование клуба. От города будут предоставляться стадион и тренировочная площадка. Это будет частный клуб», — добавил источник.