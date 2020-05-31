Гендиректор ФК «Химки»: Дверь в РПЛ еще не закрыта, есть надежда
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Футбольный клуб «Химки» сохраняет надежды на переход в Российскую
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Футбольный клуб «Химки» сохраняет надежды на переход в Российскую
Исполком Российского футбольного союза 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице и получили прямую путевку в Российскую
«Пока определенности нет, все в том же состоянии. В начале недели у нас две очень важных встречи с потенциальными инвесторами. Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть», — сказал Иванов по телефону.