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11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петраков: «Луч» полностью рассчитался по долгам по зарплате

Владивостокский «Луч» погасил задолженности перед футболистами и тренерским штабом по зарплате, все они покинули клуб, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Валерий Петраков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Луч» в завершившемся досрочно первенстве ФНЛ занял 16-е место. Ранее стало известно, что клуб покинет профессиональный футбол.

«Всех уже рассчитали, прислали документы. Никаких задолженностей по зарплатам нет. Как мне говорили в руководстве “Луча”, в конце мая должно было быть судебное заседание по банкротству клуба, но его перенесли», — сказал Петраков по телефону.

«Планы на будущее — работать. Есть расплывчатые варианты, но говорить не стоит, пока это всё неопределенность», — добавил он.

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