Петраков: «Луч» полностью рассчитался по долгам по зарплате
Владивостокский «Луч» погасил задолженности перед футболистами и тренерским штабом по зарплате, все они покинули клуб, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Валерий Петраков.
Владивостокский «Луч» погасил задолженности перед футболистами и тренерским штабом по зарплате, все они покинули клуб, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Валерий Петраков.
«Луч» в завершившемся досрочно первенстве ФНЛ занял 16-е место. Ранее стало известно, что клуб покинет профессиональный футбол.
«Всех уже рассчитали, прислали документы. Никаких задолженностей по зарплатам нет. Как мне говорили в руководстве “Луча”, в конце мая должно было быть судебное заседание по банкротству клуба, но его перенесли», — сказал Петраков по телефону.
«Планы на будущее — работать. Есть расплывчатые варианты, но говорить не стоит, пока это всё неопределенность», — добавил он.