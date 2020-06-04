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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Липецкий «Металлург» подал заявку на участие в первенстве ФНЛ

Занявший второе место в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) липецкий «Металлург» подал заявку на участие в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне, сообщил РИА Новости кандидат на роль спортивного директора команды Руслан Нигматуллин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» по итогам чемпионата ПФЛ отстал от брянского «Динамо» на два очка. Ранее Нигматуллин сообщил РИА Новости, что станет спортивным директором команды после того, как гендиректором клуба станет Сергей Пономарев.

«Команда закончила сезон на 2-м месте, но подала заявку на участие в первенстве ФНЛ. Пока не знаю, чем это всё закончится. Я бы, честно говоря, остался бы в ПФЛ и получше подготовился к ФНЛ, чтобы попасть туда не с бухты-барахты, а основательно, при этом более спортивным путем. Но если дадут место в ФНЛ, значит, будем готовиться к этому», — сказал Нигматуллин корреспонденту РИА Новости по телефону.

«Помню, что когда играл за “Локомотив”, мне приходилось играть против Липецка. Если не изменяет память, то мы даже проигрывали “Металлургу” в Кубке России. Эти традиции, мне кажется, стоит возвращать», — добавил собеседник агентства.

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