Липецкий «Металлург» подал заявку на участие в первенстве ФНЛ

«Команда закончила сезон на 2-м месте, но подала заявку на участие в первенстве ФНЛ. Пока не знаю, чем это всё закончится. Я бы, честно говоря, остался бы в ПФЛ и получше подготовился к ФНЛ, чтобы попасть туда не с бухты-барахты, а основательно, при этом более спортивным путем. Но если дадут место в ФНЛ, значит, будем готовиться к этому», — сказал Нигматуллин корреспонденту РИА Новости по телефону.