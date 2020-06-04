Нигматуллин займет пост спортивного директора липецкого «Металлурга»

«Металлург» по итогам чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2019/20, завершенного досрочно из-за пандемии коронавируса, занял второе место в зоне «Центр», отстав от лидера брянского «Динамо» на два очка.
«Я пока еще ничего не подписывал, но, как только Сергея Пономарева утвердят на должность генерального директора, тогда и я заступлю, — сказал Нигматуллин корреспонденту РИА Новости. — Работа интересная, с удовольствием ей займусь. “Металлург” точно не станет пристанищем игроков, которые заканчивают. Хотелось бы сделать перспективную команду. Такую, каким был, например, мой “КАМАЗ” (из Набережных Челнов) в 90-е во главе с Валерием Четвериком. Он любил работать с молодежью, и от команды-сборной цеха он довел ее до высшей лиги, обыгрывая многие топ-клубы. С теплотой это вспоминаю и хочу реализовать то же в Липецке».
«Сейчас с молодежью многим работать неинтересно, всем хочется готовых игроков, — добавил собеседник агентства. — Но мы с Сергеем сходимся во мнении, что молодым нужно давать шанс. А найти таких молодых и перспективных и будет моей задачей. В свое время мне удалось с Виктором Тищенко найти Гилерме, который теперь играет в сборной. Теперь хотелось бы найти новых Гилерме на бескрайних просторах России».