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13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сергей Павлов останется на посту главного тренера ФК «Текстильщик»

Главный тренер ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Сергей Павлов продлил контракт на сезон-2020/21, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Также продлены соглашения с тренерским штабом 64-летнего специалиста: его помощниками Александром Гущиным и Игорем Тихоновым, тренером вратарей Александром Гутеевым.

Павлов возглавил «Текстильщик» в конце декабря 2019 года. По итогам минувшего сезона ФНЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, ивановский клуб занял 18-е место.

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