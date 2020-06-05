Сергей Павлов останется на посту главного тренера ФК «Текстильщик»
Главный тренер ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Сергей Павлов продлил контракт на сезон-2020/21, сообщается на сайте команды.
Главный тренер ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Сергей Павлов продлил контракт на сезон-2020/21, сообщается на сайте команды.
Также продлены соглашения с тренерским штабом 64-летнего специалиста: его помощниками Александром Гущиным и Игорем Тихоновым, тренером вратарей Александром Гутеевым.
Павлов возглавил «Текстильщик» в конце декабря 2019 года. По итогам минувшего сезона ФНЛ, который был завершен досрочно