ФК «Енисей» сообщил, что Тарханов будет назначен главным тренером команды

В конце мая «Енисей» объявил, что Юрий Газзаев покинет пост главного тренера команды.
«Енисей» ждет Александра Тарханова в качестве главного тренера. Контракт с 65-летним специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время, — говорится в сообщении.
«Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку», — добавляется в сообщении.
Сезон ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Енисей» на момент остановки турнира занимал 14-е место в турнирной таблице.
Ранее Тарханов возглавлял московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), подмосковные «Химки», екатеринбургский «Урал».