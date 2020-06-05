Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Футбол. Зарубежный
6.06
Байер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФК «Енисей» сообщил, что Тарханов будет назначен главным тренером команды

Александр Тарханов займет пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей», сообщается на официальной странице команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Instagram.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В конце мая «Енисей» объявил, что Юрий Газзаев покинет пост главного тренера команды.

«Енисей» ждет Александра Тарханова в качестве главного тренера. Контракт с 65-летним специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время, — говорится в сообщении.

«Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку», — добавляется в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Енисей» на момент остановки турнира занимал 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Тарханов возглавлял московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), подмосковные «Химки», екатеринбургский «Урал».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
Брагин — новый главный тренер сборной России по хоккею
Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998 (видео)
АПЛ утвердила дату возобновления чемпионата по футболу
21 год назад Россия одержала победу на «Стад де Франс» (фото)
В Москве построят здание в стиле Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь