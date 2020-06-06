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13:50 (мск), источник: ТАСС

Экспертная комиссия ФНЛ одобрила заявления трех клубов ПФЛ на получение лицензии

ТАСС, 6 июня. Три клуба, ставшие победителями зон Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), получили рекомендации со стороны экспертной комиссии Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на получение лицензии для участия в следующем сезоне Олимп-ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В рамках совещания экспертной комиссии также рассматривались и заявления на получение лицензий от действующих команд ФНЛ.

«В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичных “Торпедо”, “Спартака-2” и ивановского “Текстильщика”, а также трех победителей групп ПФЛ — астраханского “Волгаря”, брянского “Динамо” и тольяттинского “Акрона”. По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать Российскому футбольному союзу рассмотреть вопрос о выдаче лицензии», — говорится в заявлении.

Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. «Волгарь» стал победителем зоны «Юг», «Динамо-Брянск» — зоны «Центр», «Акрон» — зоны «Урал-Приволжье».

Следующее заседание экспертной комиссии ФНЛ запланировано на 11 июня. Ранее положительные заключения комиссии получили красноярский «Енисей», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск», воронежский «Факел», «Чайка» из Ростовской области, томская «Томь», московское «Чертаново» и калининградская «Балтика».

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