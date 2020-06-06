Экспертная комиссия ФНЛ одобрила заявления трех клубов ПФЛ на получение лицензии

Источник: РИА "Новости"

В рамках совещания экспертной комиссии также рассматривались и заявления на получение лицензий от действующих команд ФНЛ.

«В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичных “Торпедо”, “Спартака-2” и ивановского “Текстильщика”, а также трех победителей групп ПФЛ — астраханского “Волгаря”, брянского “Динамо” и тольяттинского “Акрона”. По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать Российскому футбольному союзу рассмотреть вопрос о выдаче лицензии», — говорится в заявлении.

Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. «Волгарь» стал победителем зоны «Юг», «Динамо-Брянск» — зоны «Центр», «Акрон» — зоны «Урал-Приволжье».