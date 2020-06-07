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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Известный российский тренер: Я родился в Казахстане

Российский тренер Александр Тарханов в интервью Sibnovosti.ru рассказал о своих целях в «Енисее».

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Источник: РИА "Новости"

О назначении Тарханова красноярский клуб объявил 5 июня. Контракт с новым главным тренером будет подписан, когда он прилетит в город.

В прошедшем сезоне «Енисей» занял 14-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором уровне чемпионата России.

— Контракт с «Енисеем» я еще не подписал, но полечу, чтобы это сделать, — сказал Тарханов.

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— Красноярск для вас практически родной город…
— Я часто летаю в Красноярск. У меня там живут родственники и друзей много оттуда. Хотя я давно уехал из Красноярска, дружеские отношения со всеми поддерживаю.

Я родился в Казахстане, но долго прожил в Красноярске, где подготовился к большому футболу. Всегда прилетаю туда в хорошем настроении.

— Можете озвучить детали своего контракта?
— Мы с руководством «Енисея» пока общаемся только по телефону. Когда прилечу, определимся по игрокам, по сборам и уже после этого поставим задачи на сезон. Контракт у меня будет на два года.

— Красноярск почувствовал вкус РПЛ. Возможно ли повторение этой истории?
— Выйти в премьер-лигу? Почему нет? Все возможно. Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге. Сейчас посмотрим по игрокам: с кем продлить контракт, кого из них освободить.

Я смотрел игры «Енисея», в команде есть достойные футболисты, многих я знаю лично. Надо познакомиться со всеми поближе.

Главная задача тренера — это прогресс игроков, вторая — результат. Буду детально воспитывать футболистов и строить командную игру.

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65-летний Тарханов родился в поселке Казахстан (в 1967 году преобразован в город и переименован в Акс) в Западно-Казахстанской области. В возрасте пяти лет он вместе с семьей переехал в Красноярск.

В качестве главного тренера Тарханов наибольшую известность получил по работе в московских ЦСКА и «Торпедо», «Ахмате», «Крыльях Советов» и «Урале». За рубежом он возглавлял узбекистанский «Пахтакор», литовскую «Ветру», болгарскую «Славию» и армянский «Пюник». В 1990-х специалист входил в штабы московского «Спартака» и сборной России.

За «Енисей» Тарханов выступал в качестве футболиста с 1972 по 1975 год, когда команда носила название «Автомобилист», но ранее никогда не работал в родном клубе в качестве тренера.

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