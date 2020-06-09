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12:19 (мск), источник: ТАСС

ФК «Енисей» объявил о подписании двухлетнего контракта с тренером Тархановым

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Александр Тарханов официально назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей», контракт с 65-летним специалистом рассчитан на два года. Об этом журналистам заявил директор клуба Алексей Ивахов.

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Источник: РИА "Новости"

На посту главного тренера Тарханов сменил Юрия Газзаева, который возглавлял команду с августа 2019 года. Его контракт истек 31 мая.

«Сегодня мы хотим представить Александра Федоровича Тарханова — в ближайшие два года это наш главный тренер, — сказал Ивахов. — Я очень рад, что команда начнет тренироваться в полную меру, и все мы выходим из этой непростой жизненной ситуации. Александр Федорович имеет опыт работы в премьер-лиге, раскрыл за свою карьеру много игроков».

Последним клубом Тарханова был армянский «Пюник». Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал», также работал в Литве и Болгарии.

Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.

«Енисей» занял 14-е место в таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.

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