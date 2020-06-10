Экс-спортдир «Енисея»: Аленичев любил прибухнуть. В тренерской холодильник «Шпатеном» был забит под завязку
Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский прокомментировал слова
Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский прокомментировал слова
В своей речи Аленичев пожаловался на некомпетентность менеджмента красноярского клуба во время своей работы в «Енисее». Среди прочего, Аленичев заявил, что Петровский «позволял себе в нетрезвом виде входить в тренерскую и рассуждать о
«Мне очень льстит, что у меня
Мне приятно, что, по версии Дмитрия Анатольевича, я мастер на все руки — и тексты фанатам пишу, и тренерам раздаю установки на матчи. Вообще, честно признаюсь, я не хотел
Погнали по пунктам. Про появление в тренерской в нетрезвом виде — это, видимо, Дмитрию Анатольевичу приснилось в пьяном угаре. Ему бы вообще лучше помолчать на эту тематику. Можно ведь вспомнить историю, как он отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулем ГИБДД, первым делом как раз позвонил сотрудникам клуба — на место приехал зам директора по
Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть. Само по себе оно, наверное, ничего страшного, если только это происходит не в тренерской, и у тебя там не забит холодильник «Шпатеном» под завязку, а администратор команды вместо подготовки к тренировке «шестерит» в магазинчик за поиском свежей рыбки. В весенней части сезона-17/18, когда мы с треском упустили 10-очковый отрыв и с первого слетели на третье место, на одну из тренировок Дмитрий Анатольевич просто не смог выйти, потому что отмокал в восстановительном центре в хамаме. Тогда тренировочное занятие провел Титов. И это факт, который лицезрели и некоторые футболисты (не то, что занятие вел Титов, а то в каком состоянии был хэд коуч). После этого инцидента был разговор с директором и на некоторое время веселье в тренерской подвязалось. Для тех, кто поспешит обрушиться с критикой, мол, что же вы раньше его не оштрафовали — так, Легенда же, нельзя. Вот даже и в истории с лишением прав многие болельщики были на стороне Легенды, им же можно все, и даже чуть больше.
Теперь по поводу моего появления в тренерской, где я якобы пытался умничать о тактике игры. Формально, тренерские штабы всех трех подразделений ФК «Енисей» (основа, молодежь, женская команда) согласно штатному расписанию сначала подчинялись спортдиру, а потом уже директору. Но что касается главной команды, то, конечно же, я этим за два сезона ни разу не злоупотреблял. Единственный раз я зашел к ним в тренерскую с критикой — после домашнего матча с «Уралом». Это была ПЕРВАЯ
Ну и в завершение. Что касается общения Дмитрия Анатольевича с фанатами. Прикрепляю этот ролик. Илья Казаков, обратите внимание. Да, это не после «Динамо», о чем он говорил у вас в эфире, но это показательно в плане того, насколько он душевно с ними общался.
ЗЫ. Я так понимаю, спустя год без работы Дмитрий Анатольевич решил обновить свое резюме в прессе. Ну что ж, пусть потенциальный работодатель знает его с разных сторон, — написал Петровский в фейсбуке.