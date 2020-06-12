Главный тренер «Енисея» Тарханов задумывался о завершении карьеры в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

Тарханов начинал профессиональную футбольную карьеру в Красноярске. С 1969 по 1972 год он выступал за молодежный состав местного «Автомобилиста» (нынешнее название — «Енисей»). С 1972 по 1975 год Тарханов играл в основной команде. Во вторник он был назначен главным тренером «Енисея», контракт с клубом рассчитан на два года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--642326493355417a5148" data-vnd="642326493355417a5148" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=642326493355417a5148" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, я думал об этом. Ведь свою игровую карьеру начинал именно в Красноярске. Но посмотрим, как все пойдет», — сказал Тарханов.

Последним клубом специалиста был армянский «Пюник». Он возглавлял несколько российских клубов, включая ЦСКА, «Торпедо» (оба — Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Урал» (Екатеринбург), а также работал в Литве и Болгарии. Тарханов входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.