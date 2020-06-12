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10:21 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Енисея» Тарханов задумывался о завершении карьеры в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов не исключил вариант завершения карьеры после окончания работы в команде. Об этом специалист рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Тарханов начинал профессиональную футбольную карьеру в Красноярске. С 1969 по 1972 год он выступал за молодежный состав местного «Автомобилиста» (нынешнее название — «Енисей»). С 1972 по 1975 год Тарханов играл в основной команде. Во вторник он был назначен главным тренером «Енисея», контракт с клубом рассчитан на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, я думал об этом. Ведь свою игровую карьеру начинал именно в Красноярске. Но посмотрим, как все пойдет», — сказал Тарханов.

Последним клубом специалиста был армянский «Пюник». Он возглавлял несколько российских клубов, включая ЦСКА, «Торпедо» (оба — Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Урал» (Екатеринбург), а также работал в Литве и Болгарии. Тарханов входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.

«Енисей» занял 14-е место в таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.

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