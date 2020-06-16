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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» подали документы на лицензирование для участия в ФНЛ

Подмосковные «Химки» подали документы на лицензирование в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Документы подали на (лицензию) РФС‑2. Мы лицензируемся под ФНЛ. У нас задача ‑ идти в ФНЛ. Мы имеем муниципальный бюджет плюс инвестор прислал свои гарантии, а дальше уже РФС определит, какой уровень лицензии нам дадут. Завтра должны рассмотреть», ‑ сказал Терюшков по телефону.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ) на предстоящий сезон.

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