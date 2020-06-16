«Химки» подали документы на лицензирование для участия в ФНЛ

«Документы подали на (лицензию) РФС‑2. Мы лицензируемся под ФНЛ. У нас задача ‑ идти в ФНЛ. Мы имеем муниципальный бюджет плюс инвестор прислал свои гарантии, а дальше уже РФС определит, какой уровень лицензии нам дадут. Завтра должны рассмотреть», ‑ сказал Терюшков по телефону.