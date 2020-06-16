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12:49 (мск), источник: Новый Калининград

В «Балтике» рассказали, сколько билетов на игру надо продать, чтобы отбить аренду стадиона

Аренда стадиона «Калининград» обходится футбольному клубу «Балтика» в 15% годового бюджета.

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Источник: Reuters

Чтобы покрыть стоимость аренды за игру, нужно продать на нее порядка 10 000 билетов. Об этом генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев рассказал в интервью порталу Sportbox.ru.

«Его [стадиона] аренда забирает 15% нашего годового бюджета. При этом, продав на игру больше 10 000 билетов разных категорий, клуб отбивает аренду и остается в прибыли — то есть все в наших руках», — заявил Качукаев.

Также он отметил, что у «Балтики» — одна из самых высоких в Футбольной национальной лиге доходных частей. «Ее статьи наполнения — реализация билетной программы и маркетинг. “Балтика” заработала за прошлый сезон чуть более 12 процентов от своего бюджета», — пояснил директор.

По данным «Спорт-Экспресса», «Балтика» входит в тройку самых посещаемых команд Футбольной национальной лиги. Однако до 10 000 зрителей средняя посещаемость домашних матчей команды не дотягивает. Без учета игры с «Армавиром», которая из-за пандемии коронавируса прошла при пустых трибунах, в среднем на домашние матчи «Балтики» в сезоне 2019/2020 приходило 6275 болельщиков (в прошлом сезоне — 5912).

До передачи стадиона «Калининград» в областную собственность в декабре 2019 года «Балтика» регулярно оказывалась должником федерального оператора стадиона, компании «Спорт Ин». В начале сезона его аренда обходилась клубу в 2,4 млн рублей. С учетом трат на безопасность (стюарды, охрана) эта сумма возрастала до 3,5 млн рублей за один матч.

Губернатор Антон Алиханов заявлял, что стоимость аренды стадиона «Калининград» для ФК «Балтика» высока, и областные власти намерены ее снизить после того, как арена перейдет к ним в управление.

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