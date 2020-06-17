Воронежский «Факел» получил лицензию ФНЛ

«Факел» получил лицензию ФНЛ на сезон-2020/2021, сообщила пресс-служба клуба в среду, 17 июня. Также сине-белым разрешили заявить молодежную команду во второй дивизион.

Впервые в постсоветской истории «Факел» выставит сразу две команды на профессиональные соревнования. Основная команда сохранила костяк состава и приступила к подготовке к новому сезону ФНЛ, а дубль в первый раз выступит во втором дивизионе. Молодежка будет составлена из воспитанников воронежского футбола.