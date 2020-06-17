Воронежский «Факел» получил лицензию ФНЛ
И официально запустил молодежную команду во второй дивизион.
И официально запустил молодежную команду во второй дивизион.
«Факел» получил лицензию ФНЛ на сезон-2020/2021, сообщила
Впервые в постсоветской истории «Факел» выставит сразу две команды на профессиональные соревнования. Основная команда сохранила костяк состава и приступила к подготовке к новому сезону ФНЛ, а дубль в первый раз выступит во втором дивизионе. Молодежка будет составлена из воспитанников воронежского футбола.