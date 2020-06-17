Бывший футболист «Спартака» Давыдов находится на просмотре в «Шиннике»

Предыдущим клубом Давыдова был софийский ЦСКА.
«Я не люблю слово просмотр, он находится на знакомстве. Пока он в разобранном состоянии, к занятиям в общей группе не готов, говорить о продолжительности его пребывания не стоит, — сказал Побегалов. — Наша общая с ним задача — набрать какое-то функциональное состояние, позволяющее ему работать в общей группе. После этого можно будет говорить о его перспективах».
«Он в рекомендациях не нуждается. Уровень таланта налицо, сейчас многое будет зависеть от него в том числе», — добавил он.
Давыдов является воспитанником «Спартака», вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, проведя за команду 38 матчей и забив один гол. Также он играл за вторую команду «Спартака», «Нижний Новгород», чешскую «Младу Болеслав» и рижский «Спартак» (Юрмала).