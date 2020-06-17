Бывший футболист «Спартака» Давыдов находится на просмотре в «Шиннике»

«Я не люблю слово просмотр, он находится на знакомстве. Пока он в разобранном состоянии, к занятиям в общей группе не готов, говорить о продолжительности его пребывания не стоит, — сказал Побегалов. — Наша общая с ним задача — набрать какое-то функциональное состояние, позволяющее ему работать в общей группе. После этого можно будет говорить о его перспективах».