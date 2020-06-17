«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2020/21

Источник: РИА "Новости"

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона Олимп-ФНЛ заняли второе место и получили прямую путевку в Тинькофф-РПЛ на следующий сезон. Во вторник Терюшков сообщил ТАСС, что клуб подал документы на лицензирование для участия в первенстве ФНЛ. По его словам, денежный лимит клуба составит до 350 млн рублей, это будут как муниципальные средства, так и деньги инвестора. В среду стало известно, что «Химки» получили лицензию для участия в РПЛ.

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«С теми деньгами, которые есть, и письмом от инвестора получилась лицензия РФС-1, но это не значит, что мы будем выступать в премьер-лиге, — сказал Терюшков. — Мы играем в ФНЛ, просто имеем право выступать как в РПЛ, так и в ФНЛ».