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19:39 (мск), источник: ТАСС

«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2020/21

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подмосковные «Химки» продолжат выступать в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), несмотря на получение лицензии для участия в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона Олимп-ФНЛ заняли второе место и получили прямую путевку в Тинькофф-РПЛ на следующий сезон. Во вторник Терюшков сообщил ТАСС, что клуб подал документы на лицензирование для участия в первенстве ФНЛ. По его словам, денежный лимит клуба составит до 350 млн рублей, это будут как муниципальные средства, так и деньги инвестора. В среду стало известно, что «Химки» получили лицензию для участия в РПЛ.

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«С теми деньгами, которые есть, и письмом от инвестора получилась лицензия РФС-1, но это не значит, что мы будем выступать в премьер-лиге, — сказал Терюшков. — Мы играем в ФНЛ, просто имеем право выступать как в РПЛ, так и в ФНЛ».

«Химки» выступали в высшем дивизионе чемпионата России с 2007 по 2009 год. Лучшим результатом команды в премьер-лиге стало девятое место в сезоне-2007. В Кубке России команда в 2005 году дошла до финала, где со счетом 0:1 уступила ЦСКА.

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